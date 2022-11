Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Mykonos me protagonistë pesë banditë shqiptarë të cilët hynë në një rezidencë me doreza hekuri në duar.

Konkretisht, sipas informacioneve të protothema.gr , ngjarja ka ndodhur në orën 20:50 në zonën Drafaki të Mykonos kur pesë banditë shqiptarë kanë hyrë në një zyrë të pasigurt, pranë një rezidence ku jetonin dy bashkatdhetarët e tyre. Banditët shqiptarë kanë arritur të largohen me 40 mijë euro që kanë gjetur brenda zyrës dhe më pas janë zhdukur në drejtim të paditur.

Sipas dëshmive të viktimave, ata mbanin në duar shufra metalike (glopa) dhe pistoleta Glock , të cilat preferohen kryesisht nga policia dhe ushtria për të shtënat. Një nga pesë sulmuesit e sulmuar me armën e zgjatur, duke hedhur kërcënime që kishin të bënin me “pastrimet nga vera”, siç raporton protothema.gr, një burim i njohur me persona dhe situata në ishull.

Pesë autorët shqiptarë sulmuan me dhunë të paprecedentë dy bashkatdhetarët e tyre dhe duke përdorur dorezat metalike u shkaktuan goditje brutale në kokë.

Shqiptarët e plagosur u dërguan me makinë private në Qendrën Shëndetësore të Mykonos ku iu dha ndihma e parë. Aty mjekët konstatuan se ata kishin lëndime si në kokë ashtu edhe në trup.

