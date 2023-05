Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka publikuar në faqen e saj në Twitter një foto me homologun shqiptar, Bajram Begajn dhe kryeministrin australian Anthony Albanese.

Në mbishkrimin e fotos thuhet: “Tre shqiptarë në një foto”. Kjo referuar faktit se kryeministri i Australisë është me origjinë arbëreshe. Fotoja është realizuar në Angli ku tre zyrtarët e lartë shtetëror janë të pranishëm në pritje të kurorëzimit të mbretit Charles III.

Three Albanese’s in one photo!

Delighted to meet with Australian PM @AlboMP, alongside President @BajramBegajAL, at the King’s Reception.

pic.twitter.com/OePhsXRb1r

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 5, 2023