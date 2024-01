Sulmuesi i Chelseat, Armando Broja thuhet se mund të jetë gati të shqyrtojë të ardhmen e tij në klub nëse ata sjellin një sulmues të ri në afatin kalimtar të janarit.

Blutë kanë luftuar për të vazhduar nën drejtimin e Mauricio Pochettino këtë sezon, dhe forma e lojtarëve të tyre sulmues do të jetë një nga shqetësimet e tyre më të ngutshme, me Nicolas Jackson që rezultoi i paqëndrueshëm, ndërsa Broja nuk ka parë shumë kohë për të luajtur, as nuk ka bërë shumë.

Sipas Telegraph , emra të mëdhenj si Victor Osimhen mbeten fort në listën e dëshirave të Chelseat, edhe nëse një marrëveshje në janar ka të ngjarë të jetë e vështirë, por nëse një nënshkrim i ri vjen në atë pozicion, atëherë Broja mund të konsiderojë të ardhmen e tij në Stamford Bridge.

Reprezentuesi shqiptar më parë ka impresionuar gjatë një periudhe huazimi te Southampton, por është e drejtë të thuhet se ai ka shkuar prapa që nga kthimi në Chelsea, megjithëse lëndimet kanë penguar gjithashtu përparimin e tij./m.j