Një burrë i veshur si babagjyshi i Krishtilndjeve ka vdekur në mënyrë tragjike, pasi humbi ekuilibrin dhe u rrëzua nga kati i 24-të në sy të dhjetëra njerëzve, përfshirë gruan dhe fëmijët e tij. Ngjarja ka ndodhur në qytetin rus, Chelyabinsk.

Burri, i cili, sipas mediave lokale, ishte një alpinist me përvojë, donte të rrëzonte fasadën e ndërtesës për të befasuar fëmijët në ndërtesë, përfshirë fëmijët e tij. Ai ishte siguruar me litarë dhe pajisje specifike, por për arsye ende të paqarta humbi ekuilibrin, u rrëzua nga kati i 24-të dhe u përplas në tokë, duke vdekur në vend, sipas New York Post .

Gruaja dhe fëmijët e tij ishin gjithashtu të pranishëm dhe ishin dëshmitarë të ngjarjes tronditëse. Fillimisht disa prej të pranishmëve në vendngjarje menduan se “Babagjyshi” kishte bërë një marifet dhe prisnin që ai të ngrihej në këmbë dhe të përshëndeste fëmijët.

“Djali im nuk kuptoi asgjë. Të tjerët e kuptuan se çfarë kishte ndodhur dhe u larguan të tmerruar. Sigurisht, të gjithë prindërit janë të shokuar ,” tha një dëshmitar për mediat lokale.

Një person tjetër tha se shumë të pranishëm supozuan se ‘Babagjyshi’ kishte bërë një shaka dhe kishte hedhur një manekin nga lart: ‘Festa vazhdoi. Në fillim nuk kishte asnjë dyshim se kishte ndodhur një tragjedi”.

Mediat ruse thonë se burri ishte një alpinist me përvojë dhe se hetimet fillestare tregojnë se litarët e sigurisë nuk ishin instaluar në mënyrë të gabuar./m.j