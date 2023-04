Mamaja dhe dashuria që torturuan për vdekjen e djalit 10-vjeçar për pesë ditë dënohen me burgim të vështirë. Një grua dhe i dashuri i saj, të cilët torturuan dhe vranë djalin e saj 10-vjeçar për pesë ditë duke i derdhur salcë të nxehtë në fytyrë dhe duke i bërë fëmijët e tjerë ta lëndojnë, janë dënuar me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit me kusht.

Heather Barron, 33 vjeç dhe Kareem Leiva, 37 vjeç, u dënuan nga gjyqtari në një gjyq pa juri për vrasje të shkallës së parë që përfshinte torturimin e Anthony Avalos.

Ata gjithashtu u dënuan për abuzim e dy fëmijëve të tjerë në shtëpinë e tyre në Lancaster.

Prokurorët thanë se Leiva spërkati salcë të nxehtë në fytyrat e fëmijëve; i detyroi ata të luftonin me njëri-tjetrin, ndërsa humbësi u ndëshkua prej tij; dhe i bëri fëmijët të uleshin për periudha të gjata në dysheme betoni, mbi gozhda ose oriz të papjekur.

Policia në Los Angelos shkoi tek shtëpia ku ndodheshin fëmijët, pas një telefonate nga nëna. Ajo i tha atyre se ishte plagosur pasi ishte rrëzuar.

Ai vdiq në spital të nesërmen. Mjekët thanë se 10-vjeçari ishte shumë keq ushqyer dhe i dehidratuar.

Prokurorët pretenduan se djali u vra qëllimisht nga tortura. Ata thanë se për vite me radhë djalin e rrihnin me rrip së bashku me fëmijët e tjerë, e rrihnin vazhdimisht në kokë, e përplasnin në dysheme ose mobilje, e digjnin me cigare dhe herë-herë nuk i jepnin ujë dhe ushqimin ose e ushqenin me forcë.

Prokurori i Qarkut George Gascón tha se çifti “e torturonte djalin çdo ditë për dy javë resht deri në vdekjen e tij”.

“Brutaliteti që u bë mbi këtë fëmijë të vogël ishte i paimagjinueshëm”, tha Gascón në një deklaratë pas vendimeve.

Dy fëmijët e tjerë dëshmuan për abuzimin në gjyq, ku prokuroria i përshkroi Barron dhe Leiva si “monstra” që bashkëpunuan në torturat. Avokati mbrojtës i Barron argumentoi se ajo vetë ishte abuzuar nga Leiva dhe nuk mund ta ndalonte atë që të lëndonte fëmijët. Pas arrestimit të tij, Leiva u tha zëvendësve të sherifit se ai kishte abuzuar me fëmijët, duke shtuar: Gjithçka është vetëm faji im.

/s.f