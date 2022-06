Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se duhet të përmirësohet kuadri ligjor për financimin e partive politike, konkretisht në financimin e tyre. Kryekomisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi në një deklaratë për mediat tha se raportimi i partive publike është sipërfaqësor dhe se kontrolli mbi to është formal, ndërsa shton se nuk kanë mjetet e duhura për të çuar më tej kontrollet.

“Do ketë gjithnjë vend për të diskutuar për raportin e politikës me paranë nuk do të ketë fund asnjëherë. KQZ mendon se ka vend për përmirësim kuadri ligjor për financimin e partive duhet të rregullohet edhe financimi i subjekteve. Ka ardhur koha që të përfshihen në monitorimin për partitë edhe shpenzimet në median e shkruar dhe rrjetet sociale. Sot raportimi i partive publike është sipërfaqësor, kontrolli mbi to është formal dhe ne nuk kemi mjetet për të çuar më tej kontrollet. Partitë të bëjnë publike çdo gjë.’-tha Celibashi.