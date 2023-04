Në Muajin Prill, për pensionistët po shpërndahet një bonus prej 5 mijë lekësh, të mbledhura nga taksa e jashtëzakonshme mbi eksportuesit e mëdhenj të energjisë.

Deputetja Anila Denaj u shpreh se ligji është në fuqi dhe do të shoqërohet me pagesa të tjera pasi nuk ka afat kohor. Por ajo u shpreh se nuk mund ta thotë se kur do të jetë fasha tjetër.

Pyetje: Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ky shpërblim që po u jepet pensionistëve në muajin Prill vjen si rrjedhojë e mbledhjes së taksës së jashtëzakonshme për prodhuesit e mëdhenj të energjisë. Ne duam të dimë që ky shpërblim dhe kjo mbledhje takse do të jetë periodik, është vendosur një herë në disa muaj apo po shpërndahet për Prillin dhe më pas mbetet për t’u diskutuar?

Anila Denaj: Kur morëm vendimin në muajin Nëntor në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave dhe më pas në parlament, vendimi u bazua në faktin që prodhuesit e energjisë të cilët kanë një marzh më të lartë fitimi se sa do të ishte në një vit normal sepse vetë situata e çmimeve ndërkombëtare determinoi një rritje galopante të marzhit të fitimit, u mendua që 50% e këtij fitimi të merrej duke lënë një pjesë të rëndësishme edhe të përfitueshmërisë së prodhuesve, të merrej dhe shpërndahej tek ata që kanë më shumë nevojë. Tani fasha e parë e kësaj llogaritjeje është tani. Kjo nuk është e fundit. Nuk mund të them se kur do të jetë fasha tjetër, por jemi të përgjegjshëm që këto marzhe në vite dhe kohë të caktuara siç është periudha e shirave dhe reshjeve, sidomos periudha e dimrit, krijon produktivitetin e kësaj vlere. Absolutisht ligji është në fuqi. Nuk ka një marzh kohor që do të jetë deri në Prill të këtij viti. Ai do të shoqërohet patjetër me pagesa të mëtejshme.

/s.f