A duhet të ruhet tradita, siç është ajo e krijimit të pajës së nuses që ta marrë me vete në shtëpinë e burrit? Kjo është tema e ditës në “Aldo Morning Show” në Tv Klan dhe gazetari i terrenit Reinaldo Bregu doli për të mbledhur mendimet e qytetarëve. Një prej tyre, i njohur në rrjetet sociale si “Supermeni i Tropojës”, spikati me një opinion dhe sugjerime interesante.

Reinaldo Bregu: Këto nuset e sotme përse nuk çojnë pajë te burri kur martohen, si e shikon ti?

Supermeni: Ça janë ato?

Reinaldo Bregu: Nuset. Ti je i martuar apo jo?

Supermeni: Jam i martuar, kam edhe një djalë një vjeç e gjysmë.

Reinaldo Bregu: E ta kesh me jetë. Kur u martove, a erdhi nusja me pajë? Pajë janë ato rrobat…

Supermeni: Jo, e kam marrë rastësisht kështu fluturim në ajër si Supermeni se unë jam Supermeni dhe nusen e kam marrë në ajër, e kam çuar deri në Shkodër te shtëpia e saj, kam kryer marrëdhënie, djali është bërë gati dy vjeç, kam bërë marrëdhënie dhe ishte kënaqësia më e paharrueshme në jetën time.

Reinaldo Bregu: Sa fantastike! Tani mua më bëhet qejfi që ti…

Supermeni: Për gjithë rininë kënaqësia më e madhe është martesa sepse sikur ta bën qejfin nusja, nuk ta bën as dashnorja, as prostituta me lekë.

Reinaldo Bregu: Eh të keqen çfarë mesazhi!

Supermeni: Plus edhe është malli jot, e di se ku i ka defektet.

Reinaldo Bregu: Bravo! Eh ta lumsha moj demokraci!

/a.r