Kreu i Bashkisë së Fierit, Armando Subashi ka sjellë një video të një deklarate të demokratit Enkelejd Alibeaj, sipas së cilës thotë se kanë pasur të njëjtin mendim për fushën e mbetjeve në Fier, por nuk u la të dëgjohej. Kjo sepse kryetarja e Komisionit, Jorida Tabaku tha se do i administrohet celulari si provë.

Armando Subashi: Kemi qenë në një mendje dhe një nga prioritet tona nëse do fitonim bashkinë do ishte fusha e mbetjeve që ekziston aty. Do ju sjell një prononcim të Alibeaj.

Jorida Tabaku: Me shumë dëshirë e thërras edhe Alibeajn po ta kërkonin socialistët. Po dëshmoni ju. Do ta administroj si provë edhe këtë deklaratë të Alibeajt.

Armando Subashi: Është shumë e mire.

Jorida Tabaku: Gjëra të mira thotë Alibeaj. Jua them unë se ça thotë. E kam dëgjuar dhe ka vlerësuar situatën që ka degraduar, ka mbetje, jam shumë e qartë, do e admistrojmë dhe ju celularin./m.j