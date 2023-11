Duke përmendur një seri shkeljesh që shteti, Garda e Republikës, por edhe organet e drejtësisë reflektuan për hetimin e 21 janarit 2011, Gjykata e Strasburgut i tërheq vëmendjen autoriteteve për mos zbardhjen e vrasjes së Aleks Nikës. Në vendimin e saj, Gjykata e të Drejtave të Njeriut që u vu në lëvizje nga familja Nika konsideron fajtor shtetin për vrasjen e demonstruesit, i cili humbi jetën në Turqi.

Ndërkohë që tre të tjerët Hekuran Deda, Faik Myrtaj dhe Ziver Veizaj u vranë në bulevard në të njëjtën protestë. Gjykata vlerëson se shteti dështoi të kontrollojë ngjarjen dhe përdori forcë vdekjeprurëse. Jo vetëm kaq, por GJEDNJ prek për herë të parë edhe përgjegjësit e akteve të dhunës dhe shkeljen e çdo të drejte, për të cilën duhet të ketë përgjegjës.

Në fakt, për 21 Janarin, gjyqësori vendas ka shpallur fajtor vetëm ish-shefin e Gardës Ndrea Prendi dhe Agim Llupon, njëri i dënuar me 1 vit burg e tjetri me 3. Strasburgu këmbëngul se ekziston nevoja për hetime të paanshme, të besueshme dhe të plota, ndërkohë që në 2019 , e njëjta gjykatë u shpreh edhe për vrasjen e Dedës, Myrtaj dhe Veizaj të shpallur dëshmorë për të cilët shteti shqiptar premtoi rihapje të hetimit. Tani që Strasburgu flet sërish për vrasjen që vijon të jetë pa autor, avokati Matlija që ka përfaqësuar të afërmit e tre dëshmorëve shpjegon çdo të thotë ky vendim.

“Ky vendim do të thotë jo vetëm hetim i vrasjes që nuk është parashkruar, por edhe të gjenden përgjegjësit e dhunës dhe veprimeve të tjera”, shprehet avokati Dorjan Matlija.

Matlija paralajmëron në emër të familjarëve të tre të vrarëve të tjerë, se nëse shteti shqiptar nuk i qëndron marrëveshjes, ata do të ndërmarrin hapat që u garanton ligji.

“Do të njoftojmë Komitetin e Ministrave edhe për të tjerët sepse janë shkelur afatet dhe nuk kanë hetuar, shteti nuk ka zbatuar marrëveshjen”.

Më 21 Janar 2011, opozita e atëhershme socialiste thirri protestë pas videoskandalit Meta – Prifti, ku flitej për aferë korruptive. Protestuesit u mblodhën para Kryeministrisë, me thirrje kundër kryeministrit të atëhershëm Sali Berisha. Protesta u mbyll me tragjedi e më tej hetimet u mbyllën me verdikte për vrasje nga pakujdesie. Për 12 vjet, familjarët kanë shprehur kundërshtime mbi hetimet, duke kulmuar me protestën para SPAK që i kërkuan hetim të 21 Janarit si krim shtetëror.

Me një çështje që stërzgjatet dhe zgjohet në çdo përvjetor, familjarët e 21 Janarit kërkuan që hetimet të drejtohen nga SPAK. Por, SPAK tha se çështja duhej hetuar nga e Tiranës përderisa dosja është e hapur nga kjo prokurori. Familjarët kundërshtuan në gjykatë duke këmbëngulur që hetimet të kryhen nga SPAK dhe morën dy humbje në të dyja shkallët. Tani çështja është në gjykatën e lartë dhe ende nuk ka një datë seance. Kërkesa që do të shqyrtohet është ajo, çështja të hetohet nga SPAK.

/f.s