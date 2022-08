Edhe pak orë na ndajnë nga nata e tretë e Sunny Hill Festival ku do të ngjitet edhe ylli britanik Stormzy. I konsideruar si një nga reperët më të mirë në botë, ai pritet të sjellë sonte për dashamirësit e muzikës hitet e tij që kanë qëndruar dhe në krye të listave muzikore britanike.

“Shut Up” i Stormzy-t, i cili fillimisht u publikua si stil i lirë në YouTube, u bë i njohur dhe arriti kulmin në vendin e tetë në tabelën e beqarëve në Mbretërinë e Bashkuar pasi ai filloi një fushatë për të arritur numrin një të Krishtlindjeve. Stormzy fitoi Best Grime Act në çmimet MOBO 2014 dhe 2015 dhe u emërua si artisti për t’u kujdesur në listën Sound of 2015 të BBC-së. Albumi i tij debutues, Gang Signs & Prayer (2017), ishte albumi i parë i grimcuar që arriti numrin një në tabelën e albumeve në Mbretërinë e Bashkuar dhe fitoi albumin britanik të vitit në Brit Aëards 2018. Në vitin 2019, Stormzy realizoi këngën e tij të parë numër një në Mbretërinë e Bashkuar me “Vossi Bop” dhe paraqitja e tij kryesore në Festivalin Glastonbury 2019 u vlerësua gjerësisht. Albumi i tij i dytë, Heavy Is the Head, u publikua më 13 dhjetor 2019.

Po ju rendisim 10 hitet e reperit të famshëm britanik Stormzy:

1. Own It (feat. Ed Sheeran & Burna Boy)

Stormzy, Burna Boy, Ed Sheeran



2. Clash (feat. Stormzy)

Dave, Stormzy



3. Vossi Bop



4. I Dunno (feat. Dutchavelli & Stormzy)

Tion Wayne, dutchavelli, Stormzy



5. Ain’t It Different (feat. AJ Tracey & Stormzy)

Headie One, AJ Tracey, Stormzy



6. Shut Up



7. Good Goodbye (feat. Pusha T and Stormzy)

Linkin Park, Pusha T, Stormzy

8. Wiley Flow



9. Audacity (feat. Headie One)

Stormzy, Headie One



10. Blinded By Your Grace, Pt. 2 (feat. MNEK)

Stormzy, MNEK