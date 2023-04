Në Partia Socialiste kryeson në Durrës teksa 45-49% e të pyeturve janë shprehur se do ta votojnë. Në këtë mënyrë, PS ruan pothuajse të njëjtat kuota të vitit 2021.

Sipas sondazhit të Institutit Piepoli në Report Tv në Durrës Partia Demokratike ka një rënie drastike krahasuar me vitin 2021, ku nga 41.7%, tashmë nuk kalon as shifrën prej 7%. Ndërsa 44-48% e qytetarëve durrsakë janë shprehur se do të votojnë për koalicionin Meta-Berisha.

Duhet theksuar se ky koalicion në Durrës i kalon edhe shifrat e PD-së zyrtare në zgjedhjet e vitit 2021. Partitë e tjera si PSD, PDIU, Aleanca Liberale e Djathtë, sipas sondazhit të ‘Piepoli’-t nuk pritet të kalojnë pragun e 1% të votave.