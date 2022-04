Kalimet nga një parti në tjetrën në Shqipëri janë një dukuri jo e rrallë dhe e padëgjuar.

Në skenën politike shqiptare ka pasur disa kalime të panatyrshme të cilat kanë lënë përshtypjen se janë bërë për arsye personale dhe jo ideologjike.

Nëse marrim në shqyrtim të gjithë periudhën 8-vjeçare, nga 2005-2013 ka pasur gjithsej 56 lëvizje politike të deputetëve.

‘Unpublished’ ka analizuar kapërcimet nëpër sigla të ndryshme, shpesh edhe të ngjyrimeve të kundërta me njëra–tjetrën.

Ekspertët e politikës por jo vetëm thonë se ky nuk është një fenomen i ri madje ka disa vite që ndodh, madje këto lëvizje ndodhin në prag zgjedhjesh.

Por kur ka filluar ky si fenomen në Shqipëri dhe pse pikërisht atëherë?

“Gjitha partitë në Shqipëri pas viteve 2000 u detyruan të bëjnë koalicione të panatyrshme. Vetëm në një vend si Shqipëria arritëm të gjenim nacionalistë që shkonin me komunistë apo komunistë që shkonin me forcat e djathta, agrarë që shkonin me forcat e djathta apo monarkistë që bashkoheshin bashkë në një koalicion dhe lëvizje të panatyrshme”, shprehet politologu, Afrim Krasniqi.

Rasti më i fundit i bërë publik në media të migrimit politik ka qenë ai i Alqi Bllakos tashmë nën arrest për çështjen e inceneratorëve.

Në fillimet e tij politike ai ishte i angazhuar në Forumin Rinor të Partisë Demokratike. Më pas ai vazhdon angazhimin me strukturat e Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Bllako emërohet në vijim, Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, si përfaqësues i LSI-së. Rrugëtimi I tij politik, vijoi me Partinë Socialiste, që i dha mundësinë të emërohej drejtor i AKUM. Në 2021 Bllako ishte kandidat për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, brenda listës fituese.

Një rast tjetër i freskët i kalimit nga një parti në tjetrën ishte ai i ish-ministrit të Mjedisit Lefter Koka, po ashtu nën arrest për çështjen e incineratorit të Elbasanit dhe Fierit.

Në zgjedhjet lokale të vitit 2003, Koka kandidoi dhe fitoi nën siglën e PS drejtimin e Bashkisë së Durrësit, post të cilin e mbajti deri në vitin 2007.

Pas përfundimit të mandatit të kryebashkiakut, Koka u largua nga Partia Socialiste për të kaluar tek Lëvizja Socialiste për Integrim, ku në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009, u zgjodh deputet në Qarkun e Durrësit.

Edhe në zgjedhjet e vitit 2013, Koka u rizgjodh deputet në këtë qark, sërish nën siglën e LSI. Me bashkëqeverisjen PS-LSI, Lefter Koka u zgjodh ministër i Mjedisit në shtator të 2013, detyrë të cilën e mbajti deri kur dy partitë prishën koalicionin.

Gjashtë muaj para zgjedhjeve të 25 prillit 2021, Lefter Koka, u largua nga Lëvizja Socialiste për Integrim, për t’u rikthyer në Partinë Socialiste. Ai u kandidua nën siglën e socialistëve në qarkun e Durrësit, ku fitoi mandatin e deputetit.

Më 1 shtator, 9 ditë përpara betimit në Parlament, përmes rrjeteve sociale, Lefter Koka njoftoi dorëzimin e mandatit duke e argumentuar se ishte koha e duhur për ta mbyllur ciklin e tij politik. Në 14 dhjetor ai u arrestua nga SPAK.

Nëse shohim të dhënat e Institutit të Studimeve Politike, ikjet dhe ardhjet nga njëra parti në tjetrën kanë qenë jo të rralla përgjatë viteve në Shqipëri. Më të shumta ato vërehen në rotacione politike. Por lëvizje deputetësh ka pasur referuar edhe mosmarrëveshjeve mes faktorëve politikë në vend.

Në zgjedhjet e vitit 2021, pas zyrtarizmit të largimit të Nasip Naços nga LSI dhe afrimi me PS-në, në rrjete sociale qarkulloi një video e kryeministrit Edi Rama dhe ish-ministri Lefter Koka, që ftonin Naçon të bashkohet me ta. Në takim ishte i pranishëm edhe ish-ministri socialist, Damian Gjiknuri.

Naco u bashkua me Partinë Socialiste duke e quajtur LSI një eksperiment politik sipas së cilit Shqipëria nuk ka më nevojë.

Një rast tjetër është ai i Tom Doshit, dikur pjesë e Partisë Socialiste e që më pas mori drejtimin e Partisë Social Demokrate të Skënder Gjinushit.

Teksa disa i quajnë këto lëvizje si kalim, largim, apo migrim i përfaqësuesve politikë, ka të tjerë që e konsiderojnë një fenomen të ngjashëm me trafikimin.

“Dukuritë e para janë shfaqur në vitin 2005 kur fitoi PD një numër deputetësh që i morën votat nga e majta shkuan dhe u bashkuan me PD”, shprehet historiani, Paskal Milo.

Një nga lëvizjet më të panatyrshme ishte ajo e deputetit Kastriot Isami, i cili kaloi nga PS në PD në vitin 2013.

Pra kishim të bënim me një lëvizje të pazakontë, duke kaluar nga kampi socialist në kampin kundërshtar demokrat. I pyetur më në detaje nga mediat, ai ka thënë se ka qenë mendimi ndryshe që ka sjellë këtë përjashtim të tij nga PS.

Në skenën politikë shqiptare ka pasur disa fenomene, një nga këto ishte ai i biznesmenëve në politikë.

Po përse përfaqësues politikë në një moment të caktuar zgjedhin të migrojnë drejt partive të tjera?

“Lëvizja e personazheve politikë në botën perëndimore, aty ku politika është e pjekur ndodh o për shkak se ose personazhet politikë nuk janë dakord me principet ose partia ka lëvizur nga principet pra ka të bëjë thellësisht me idealin, në Shqipëri ndodh për një arsye sa banale aq edhe e thjeshtë që është interesi personal”, thotë Edlira Gjoni.(Euronews)