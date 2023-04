Deputeti i PD, Edi Paloka është shprehur i bindur se PD do të marrë mbështetje maksimale në zgjedhjet e 14 majit.

Ai tha se do të surprizohet edhe PS nga fitoret e PD në qytete që nuk e presin aspak. Ndër të tjera Paloka u pyet nga gazetarja nëse e shohin të mundur një rikthim në politikë të ish kreut të PD, Lulzim Basha.

Deputeti ka qenë i ashpër në përgjigjen e tij, duke thënë se Basha është i djegur dhe se “i ka larë duar” me politikën qëkur përjashtoi Sali Berishën.

“Në një garë ne hyjmë kudo për të fituar, përveç atyre të Alibashës. Ju garantoj që pas 14 majit do të ketë surpriza që Rama as nuk i mendon që mund t’i fitojë PD. Edhe pse Rama po i përdor të gjitha mënyrat, do të ketë surpriza.

Do ishte…nëse do e tentonte poshtërimi i fundit që mund t’i bënte vetes. Basha është djegur politikisht dhe këtë nëse nuk e ka mësuar tregon defiçenc të vetes. Unë ja kam thënë qëkur përjashtoi Berishës se ai me politikën i lau duart me PD.

Ka pasur edhe raste për tu kthyer. Sot as nuk mund ta mendojë njeri se mund të kthehet. Nuk besoj se e mendon as ai as dikush tjetër. As te grupi i tij më i afërt i deputetëve” tha Paloka për “Kjo Javë”./m.j