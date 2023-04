Albi, korrespondenti në Vlorë i emisionit “Aldo Morning Show” në Tv Klan, ka raportuar këtë të Shtunë një rast të pazakontë të një çifti vlonjat.

Ai u shpreh se një grua ka tradhtuar të shoqin me një biznesmen dhe pasi ai e ka kuptuar, është treguar ekstremisht tolerant. Sipas gazetarit, vlonjati i ka thënë që e shoqja mund të vazhdojë lidhjen e saj jashtëmartesore që të ndihmojë financiarisht dhe familjen, duke qenë se çifti janë prindër të dy fëmijëve.

Albi:Një grua rreth të 30-ave ka krijuar familjen e saj me dy fëmijë, por ka njohur dhe një zotëri të dytë i cili është biznesmen. Pasi e mori vesh i shoqi, arritën diku aty drejt ndarjes, por që ishin fëmijët në mes e nuk kishin si t’ja bënin. Me vendimin e burrit dhe miratimin e gruas që i pëlqeu shumë vendimi i burrit, i ka thënë që ok vazhdo jetën tënde, por meqë është biznesmen na ndihmo dhe ne të tjerëve këtej.”

Aldo: Uaaa…Është hap si muhabet në Vlorë?

Albi: Disi, por pjesa ku punon gruaja e dinë si muhabet.

Aldo: Kjo është jetë e fundit, një burrë që bën krenar këdo

Albi: Se di, kam parë dhe videon e personit në zyrë. Se ai që ma ka thënë është miku i biznesmenit. Ka qenë audio, zëri ku këta bisedonin.

Aldo: Gjithçka për familjen, duhet sakrifikuar…