Epidemiologu i njohur, Dritan Ulqinaku, ishte ditën e sotme në një lidhje direkte me emisionin “Shqipëria Live”, ku foli për situatën e krijuar ditët e fundit nga Covid-19.

Duke folur për shtimin e rasteve, ku dita e sotme shënoi rekord me 69 të infektuar, ai u shpreh se nuk ka ndryshuar strategjia e testeve.

“Kemi bërë gjithmonë teste aty ku dyshohej për Covid-19 dhe kështu kemi vijuar edhe ditët e fundit. Nuk është se patëm një furnizim të madhe me tampone, por po gjurmojmë personat ku dyshohet se janë infektuar nga koronavirusi”, tha Ulqinaku.

I pyetur se çfarë ka çaluar në masat e marra që u shtuan rastet, epidemiologu u shpreh se “të gjithë jemi fajtor”, pasi nuk kemi respektuar rregullat.

“Shqiptarët nuk e dinë se sa rrezikojnë jo vetëm shëndetin, por edhe ekonominë. Në një qendër tregtare kërkohej maskë në hyrje të saj, por sa hynin brenda i hiqnin ato. Jemi të gjithë fajtorë. Nuk mund të tolerohet që mjeku të jetë pa maskë dhe masat mbrojtëse, po ashtu në masoneri apo ndërmarrje të tjera ka patur shkelje e protokolleve. Duhet të jemi të kujdesshëm në dëgjim dhe të aftë në praktikë”, tha ai.

Ndërsa duke folur për hospitalizimin, Ulqinaku shtoi se situata është nën kontroll. “Jemi në limitet e menaxhimit të mirë të terrenit, ndërsa për hospitalizimin mund të them se jemi ende mirë. Gjithmonë frika është nëse vatra e infeksionit do të ishte në një shtëpi të moshuarish, kjo do të vështirësonte situatën, ndërsa me të rinjtë ndryshon situata. Kemi një numër të rritur të të prekurve, por jo të hospitalizuar. Vatrat e infeksionit janë brenda territorit tonë, jo të ardhur nga jashtë shtetit”, vijoi Ulqinaku.

Ndërsa kur u pyet se cilat masa mund të rikthehen për frenimin e përhapjes së Covid-19, epidemiologu u shpreh se “karantina është dështim i shëndetësisë dhe shoqërisë”.

g.kosovari