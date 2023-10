Atij, i duhet vetëm dëshmia e penalitetit dhe vërtetimi i pensionit. Por për t’u pajisur me këtë leje, i vetmi kusht është që pensioni minimal duhet të jetë të paktën 1 mijë euro. Lejet, për këtë kategori, jepen me afat 1-vjeçar dhe të drejtë ripërtëritje me kushtin që të ardhurat e qëndrueshme të provohen.