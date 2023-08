Shqipëria vijon të mbetet kryefjalë e këtij sezoni turistik në Itali. Agjencitë turistike italiane konfirmojnë se kërkesat për të vizituar plazhet shqiptare vijojnë edhe pse është fundi i gushtit. Në një prej agjencive turistike të Barit thonë se tashmë Shqipëria po i bën konkurrencë edhe Pulias.

“Është që tani konkurrente e Pulias. Vetëm në 6 muajt e këtij viti kanë qenë mbi 300 mijë italianë që kanë shkuar me pushime në Shqipëri. Për periudhën e verës jemi duke pritur të dhënat, por ato do të jenë me siguri mjaft të larta. Kanë qenë miliona turistë nga gjithë Europa që kanë zgjedhur Shqipërinë sepse është lehtësisht e arritshme nga Italia. Ka fluturime të përditshme dhe ka tragete që nisen çdo ditë dhe mund të marrësh edhe makinën me vete.”

Pushimet e më të lira janë ato që shtynë shumë italianë të braktisin plazhet e tyre këtë sezon.

“Para së gjithash Shqipëria është çështje kostosh. Shqipëria premton për të bërë pushime 1-javore me më pak shpenzime, 300-400 euro për person që përfshijnë udhëtimin dhe akomodimin bashkë me mëngjesin. Kështu vendi i parë që sheh një turist është çmimi.“

Por agjencitë turistike italiane thonë se pavarësisht çmimeve, shërbimi nuk mungon.

“Vlen të thuhet se Shqipëria ka vite që po investon në sektorin turistik. Të gjithë strukturat mikpritëse kanë përmirësuar kushtet dhe shërbimet për turistët. Kështu ajo nuk ofron vetëm panoramë të nivelit të lartë, por edhe kosto të ulëta falë një niveli taksash mjaft të ulët të vendosur nga qeveria. Për më tepër ofron ushqim të mirë dhe jo vetëm vende me det, por edhe histori.”

Agjencitë turistike italiane konfirmojnë se që tani ka filluar interesi për verën e ardhshme për plazhet shqiptare./m.j