Shqipëria po fiton imunizim të plotë, pas dy vitesh pandemi. Kjo tregohet edhe nga rënia e numrit të infektimeve ditore nga koronavirusi.

93.2% e të gjithë individëve të studiuar, nga secila grupmoshë, kanë fituar imunitet ndaj Covid-19.

GENC SULCEBE

MJEK IMUNOLOG

Seropozitiviteti për antitrupa anti-SARS-CoV-2 dëshmon për një përgjigje imunitare si pasojë e infektimit natyral me virusin ose nga vaksinimi. Sidoqoftë, niveli 93.2% i seroprevalencës në popullatën shqiptare duket se shoqërohet aktualisht me një ekuilibër «dinamik» midis imunitetit kolektiv dhe përhapjes së infeksionit COVID-19 dhe ky ekuilibër ka sjellë si pasojë ulje të ndjeshme të numrit të rasteve me COVID-19 në popullatë.