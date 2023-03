Sekretarja e Përgjithshme e OSBE-së, Helga Maria Schmid do të udhëtojë në Tiranë më 24 mars, ku pritet të mbajë takime me zyrtarë të nivelit të lartë dhe stafin e OSBE-së.

Schmid do të takohet me Presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj, kryeministrin Edi Rama, ministren e Evropës dhe Punëve të Jashtme Olta Xhaçka dhe kryetaren e Kuvendit Lindita Nikolla. Ajo do të ketë gjithashtu takime me deputetë të kuvendit të Shqipërisë, përfshirë përfaqësueset e Aleancës së Grave, si dhe shoqërinë civile.

Ajo do të zhvillojë gjithashtu takime me kreun e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Guido De Sanctis dhe ekipin e tij.

Më datë 24 Mars 2023 në orën 11:20, Schmid dhe ministrja e Jashtme Xhaçka do të zhvillojnë një konferencë për shtyp në Ministrinë e Evropës dhe Punëve të Jashtme.

/s.f