“Dua të them pikërisht atë që është folur nga anëtarët e kabinetit, duke filluar nga Sekretarja e Brendshme… Kjo ka qenë një pikë shumë e ulët në marrëdhëniet tona, por ka një vullnet për ta kapërcyer. Është e vërtetë që me forcimin e bashkëpunimin tonë ka pasur rezultate të dukshme që po i vë në dukje kryeministri këtu dhe qeveria. Por, nga ana tjetër, ne gjithmonë do të refuzojmë të kemi këtë përzierje mes disa kriminelëve dhe shqiptarëve si të tillë, sepse dhënia e një vule etnike krimit në vetvete është krim,” citohet të jetë shprehur kryeministri Rama.