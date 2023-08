Ani Binaj, drejtori i AKU-së ka dhënë një prononcim për mediat për rastin e 30 fëmijëve polakë të helmuar që u paraqitën sot në spitalin e Vlorës.

“Nuk jemi ne që pyesim, pyesin autoritetet, ne po ndjekim gjërmueshmërinë në punën tonë. Unë erdha me urgjencë për t’u marrë me këtë situatë. Jemi duke koordinuar me autoritetet këtu për të menaxhuar situatën. Kur të kemi të dhëna do bëjmë njoftim.’- tha drejtori i AKU-së.

Drejtoresha e spitalit rajonal Vlore Bruna Mersini tha se ende nuk dihet nëse helmimi ka arhdur për shkak të ushqimit të kon sumuar apo për shkak të vapës, pasi fëmijët polak kanë qenë në udhëtim gjithë ditën e dielli mund të ketë ndikuar.

Ajo tha se pavarësisht se në spital janë shoqëruar të 70 fëmijët, rreth20 prej tyre kanë shenja helmimi dhe gjendja e tyre paraqitet e qendrueshme.

“Janë turistë nga Polonia. Këta fëmijë kanë udhëtuar gjithë ditën, pasi kanë ardhur nga Shkodra, pastaj kanë marrë anijen për në Karaburun. Gjendja e tyre është në kontroll”,-tha Drejtoresha e spitalit rajonal Vlore Bruna Mersini.

E pyetur se nga ka ardhur helmimi, mjekja tha:

“Ky është një shqetësim se edhe ne mjekët fillojmë hetimin epidemiologji, sapo të kryhen hetimet mjekësore, do kemi përgjigjen se nga ka ardhur. Këta janë fëmijë dhe vapa e qëndrimi në diell mund të ketë ndikuar”.

