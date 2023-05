Kryeministri Rama, teksa falënderoi Pandeli Majkon për punën e tij në Kukës zbuloi edhe momentin sesi e kishte pritur deputeti momentin kur Rama i kishte caktuar detyrën.

“Kur unë Pandit i thashë do shkosh në Kukës më pa sikur do shkonte në internim. Nuk ke çfarë mendohesh i thashë do shkosh në Kukës.

Nuk foli, pastaj në darkë më çoi mesazh: Ore Edi seriozisht e ke ti? Unë i thashë: Mendova se më shkrove nga atje.

Përtej shakave, shumë faleminderit Pandi.”- tha Rama./m.j