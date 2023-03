Kryeministri i vendit Edi Rama ju ka uruar të gjithëve një ditë të mbarë me pamjet e Bubqit me banesat e ndërtuara pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019.

Në postimin e tij, kryeministri Rama shkruan se Bubqi është rilindur pas rrënimit teksa shton se godina e ndërtuar do të ofrojë të gjithë shërbimet publike, teksa ka përmendur edhe palestrën dhe amfiteatrin.

“Dhe nga Bubqi i rilindur pas rrënimit, tashmë edhe me godinën që do të ofrojë të gjithë shërbimet publike, si edhe me shkollën e re, palestrën e amfiteatrin aty pranë, ju uroj një ditë të mbarë”, ka shkruar Kryeministri Rama në Facebook.

/a.r