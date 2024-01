Xiaomi, pasi ka treguar në fushën e telefonisë që konkuron me më të mirët, ka prezantuar makinën e saj të parë.

Bëhet fjalë për SU7, që ka për qëllim të konkurojë Teslën, për të marrë kurorën e “Mbretit” të makinave elektrike.

Kjo makinë do të ketë nga 299 deri në 670 kuaj fuqi, ndërsa versioni më i përparuar i saj do të ketë një autonomi deri në 800 km. Me 15 minuta karikim, mund të përshkosh rreth 500 km.

Gjatësia e kësaj makine do të jetë 5 metra, duke hyrë kështu te makinat që konsiderohen të mëdha.

Xiaomi took the wraps off the SU7 sedan, its first EV, at a time when China’s auto market faces a capacity surplus and slowing demand, but that hasn’t stopped the Chinese smartphone maker from aiming high. Pricing has yet to be announced https://t.co/ss52NsSVi4 pic.twitter.com/bggyy6pfLY

— Reuters Business (@ReutersBiz) December 29, 2023