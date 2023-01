Juristi Kreshnik Spahiu shpjegoi se përse Shqipëria po thith akoma njerëz të varfër.

Në një intervistë për Euroneës Albania, ai tha se Shqipëria duhet të krijojë mundësinë që të vijnë dhe njërëz të pasur apo biznesmenë që të investojen

“Shqipëria nuk e ndal dot emigracionin në vendet e saj. A do marrim ne trurin e kontineteve të tjera, apo do të marrim njerëzit e varfër. Po të shikoni në jug të Shqipërisë, janë inxhinierë indianë, punëtorë bangladeshas. Të gjithë këta që vijnë janë njerëz të varfë, por a do u mundësojmë në që ne vendin tonë të vijnë dhe njerëz të pasur. Kur i hapim për njerëzit e varfër, pse mos t’i hapim për biznesmenët.”- tha ai.

/s.f