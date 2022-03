Partia Socialiste ka fituar bashkinë e 4 në zgjedhjet e pjeshme vendore që u mbajtën me 6 Mars. Rrahim Spahiu, kandidat i Partisë Socialiste është zgjedhur kryetar bashkisë në Dibër, ku ka fituar bindshëm përballë tre rivalëve të tij në këto zgjedhje.

Spahiu ka marrrë 13995 vota, ose 61%. I dyti është kandidati i Berishës me 19.4% ose 4478 vota. Dhe me një rënie më shumë se dramatike me 29% krahasuar me zgjedhjet e kaluara të vitit 2021, PD e treta me kandidatin e saj Luan Haka që ka marrë 4437 vota, ose 19%. Partia Socialiste ka shënuar një rritje me mbi 20%.

g.kosovari