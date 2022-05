Protestat u nxitën nga heqja e subvencioneve të qeverisë për miellin e importuar, gjë që çoi në një rritje të çmimit prej 300 për qind në mesin e katër kategorive të produkteve të miellit.

Norma zyrtare e inflacionit të Iranit është rreth 40 përqind dhe disa vlerësojnë se është më e lartë se 50 përqind. Gati gjysma e 82 milionë banorëve të Iranit jetojnë nën kufirin e varfërisë.

Qeveria planifikon të ofrojë kuponë dixhitalë në muajt e ardhshëm për sasi të kufizuar buke me çmime të subvencionuara. Pjesa tjetër do të ofrohet me çmimet e tregut. Produkte të tjera ushqimore do të shtohen më vonë.

Protestat shpërthyen në një numër qytetesh ku protestuesit brohoritën parulla kundër rritjes së çmimeve dhe u vunë flakën disa pikave, raportoi IRNA, referuar Reuters.