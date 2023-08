ka deklaruar dje drejtori i Klinikës Emergjente në QKUK, Naser Syla për mediat kosovare.

“Krejt i kemi 17 të lënduar. 7 janë me armë zjarri kurse 10 janë me lëndime të tjera, me xhama ose mjete të tupitura.Të gjithë janë në gjendje stabile, ndërsa njëri është në sallë të operacioni dhe është në rrezik për jetë”,