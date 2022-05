Taulant Balla:

“Presidentin në shqipëri nuk duhet ta ketë asnjë palë politike për shkak të natyrës dghe pozicvion9it të presidenti dhe që pë3ërcakton kushtetuta. Vendosium kushtin dhe kriterin që PS ka kërkuar. Preidenti duhet të jetë i ndryshëm nga Ilir meta, merrni ilir metën cfarë ka përfaqësuar dhe të kemi një presidnet ndryshe., nëse4 do të kemi një presidnet si ky nuk do ti bëjmë mirë vendit otnë.

Ky është një moment historik për shqipërinë ku vlerat tona të mikpritjes dhe organizimi 155 shtete kudo në botë kanë ndjekur një aktivitet që zhvillohej në shqipëri.

Shqipëria meriton një preisdnet që të jetë mbi palët. Gjitha palët duhet të bashkohen me përgjegjësi në këtë proces. Kemni dëshirë pë3r të dëgjaur mera të propozuar nga opozita, ju jeni dëshmitarë realë. Mos fshihen pas letrës, o prano0het ose rrëzohet. Nuk ka kështu propozime. Kemi rëndë dakord por disa pjhesë të kësaj marrëveshje, ne nuk do btë proppozojmkë asnjë emër deri të dielën në p0orën 18:00 , të presim opozitën propozime ti sjellë me firma. Asnjë propozim shkresor nuk kemi marrë deri tani. Pjesëmarrja në këtë proces është përgjegjësi kushtetuese.

Shqipëia meriton një president republike mbi palët dhe ne do të p[unojmë mbi ta”, tha Balla.

