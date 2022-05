Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla iu përgjigj Enkelejd Alibeajt i cili tha se mazhoranca nuk e ka legjitimitetin ta zgjedhë e vetme kreun e ri të shtetit.

Balla tha se PS i ka 74 mandate për ta zgjedhur Presidentin në raundin e katërt, nëse dështon dhe raundi i tretë këtë të dielë.

Por Balla theksoi se përveç kësaj PS po punon dhe me dy grupet e tjera parlamentare në Kuvend për më shumë konsensus.

Taulant Balla: E kam thënë që ne shqiptarët na besuan 78 mandate në 25 prill, por këto nuk u arritën të konfiguroheshin në mandate për shkak të problemeve që u lidhën me një numër të konsiderueshëm të votave të pavlefshme.

PS jo vetëm që ka legjitimitetin, grupi parlamentar socialist jo vetëm që ka numrat por ne do vijojmë të punojmë që të arrijmë të sigurojmë më shumë se sa votat që ne kemi të dhëna nga shqiptarët.

Në kuptimin që 74 ka grupi parlamentar i PS pastaj me radhë dhe grupet e tjera parlamentare.

Edhe sot kam komunikuar me dy grupet e tjera parlamentare të opozitës, përveç PD, me të cilët ne do vijomë dhe ditët në vijim në mënyrë që ky dialog brenda Kuvendit të vijojë

ndaj po jap përgjigje përfundimtare, kësaj historisë që vijon të tjerrë zoti Alibeaj se PS nuk e ka legjitimitetin e ka shumë gabim, dhe i kemi numrat e momenti i votimit të presidentit do doja të zgjidhej me më shumë se 84 vota pra të mos shkojë dëm gjithë kjo përpjekje për konsensus.

Ju do jeni dëshmitar dhe të momentit kur ne do propozojmë emër e të gjithë deputetët do marrin pjesë në votim, besoj se shprehja me votë është shprehja më kuptimplotë e demokracisë.

/e.d