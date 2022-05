Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë e ndodhur ditën e sotme në fshatin Gjegjan të Pukës.

Mësohet se 11-vjeçari që u plagos është qëlluar me armë nga 17-vjeçari me iniciale R.C, i cili kishte konflikte me kushëririn e tij. E gjithë ngjarja ka ndodhur në lokalin e babait të 11-vjeçarit.

I mituri u dërgua fillimisht në spitalin e Pukës, por më pas duket se gjendja e tij u përkeqësua dhe ai u nis me helikopter për në Tiranë. Policia kanë njoftuar se po punon për kapjen e 17-vjeçarit.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 16:20, në fshatin “Dom Gjegjan”, Pukë, në rrethana ende të paqarta është plagosur me armë zjarri, një i mitur 11 vjeç, i cili po dërgohet në Spitalin e Traumës Tiranë.

Falë veprimeve të shpejta hetimore është bërë identifikimi i autorit të dyshuar të ngjarjes, shtetasi R. C. 17 vjeç dhe po punohet për kapjen e tij.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje./m.j