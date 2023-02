Dy shqiptarë kanë rënë në prangat e policisë në Itali mbrëmjen e 2 shkurtit.

Policia arrestoi një 42-vjeçar dhe një 21-vjeçar, të dyshuar për trafik drogë në sasi të mëdha.

Dy shqiptarët të cilin ishin duke lëvizur me një furgon janë ndaluar nga policia dhe menjëherë kanë shfaqur shenja intolerance dhe nervozizmi të pajustifikuar.

Nga kontrolli i mjetit, u bë e mundur gjetja e 5 pako me heroinë dhe kokainë të fshehura në papafingon e kabinës së shoferit.

Po ashtu u gjetën dhe para cash, që arritën vlerën e 73.205 euro.

Të arrestuarit janë shoqëruar në burgun e Barit dhe një pritje të njohjes së masës paraprake.

Ata kishin perdorur nje ‘hile. Brenda pjesës së pasme të automjetit, policët gjetën disa çanta të llojeve dhe madhësive të ndryshme, me ushqime (vaj dhe fruta dhe thasë me mish në gjendje të avancuar dekompozimi) të cilat lëshonin një erë të fortë të përzier, rrethanë që Policët u kthyen menjëherë në marifetin tipik të korrierëve të drogës, për të mbuluar sa më shumë erën e lëndës narkotike, në rast se do të kontrolloheshin me qen.

