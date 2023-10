Presidenti i Këshillit të Europës, Charles Michel, në përurimin e Kolegjit Europian në Tiranë, u shpreh se Shqipëria është një dritare për të ardhmen Europiane.

‘Kur ju Edi hodhët këtë ide në dhjetor të vitit të kaluar në samitin që bëmë këtu mendova do të duhet kohë, po ja ku jemi. Momenti në të cilin ndodh ky përurim është simbolik në 1992 u krijua dega e Natolinit në Poloni për Kolegjin e Europës dhe ashtu këto vende pas rënies së Perdes së Hekurt, vendet filluan të bëhen gati për anëtarësimin e tyre në BE dhe tashme kemi një datë tjetër të Kolegjit të Euopës në një moment kur Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor përpiqen dhe bëheni gati për të ardhmen e tyre në BE.

Pra në fakt Shqipëria është një dritare për të ardhmen tonë Europiane për të gjitha gjërat e mrekullueshme që do të ndodhin për rajonin dhe Evropën. Ky kampus do t’ju ndihmojë për tu përgatitur për Europën. E sjellë Rajonin më parën Europës dhe Europën më pranë rajonit. Do të jetë një burim frymëzimi për brezat nga rajoni dhe nga bota. Me kërshëri presim ata që do të përfundojnë studimet në Kolegjin e Europës në Tiranë.’- tha Michel./m.j