Përplasja e 8 janarit duke se ka shënuar “kulmin e luftës” mes mbështetësve të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe kryedemokratit Lulzim Basha.

Të dy, edhe pse tashmë në distancë duket se ende nuk i kanë ulur “armët” duke nisur me inspektimin e imtësishëm të personave pas tyre. Lideri historik i PD, tashmë i përjashtuar nga partia që e themeloi vetë, ka nxjerrë foton e Ardian Myrtos, i cili sipas Berishës është një nga truprojat e kryedemokratit Lulzim Basha.

Në mesazhin e nxjerrë nga Berisha, shkruhet se Myrto ka qenë i dënuar në vitin 2011 për tentativë vrasjeje, e po ashtu ishte dënuar edhe për trafik droge.

“Nje nga rojet e Lul Kimikut, krimineli socialist, Ardian Myrto! Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. Doktor, personi ne foto eshte Ardian Myrto eksponent i partis Socialist. I denuar 2011 tentativ vrasje tek kopshti zoologjik. Banues tek liqeni thate, i ndaluar per trafik droge me detyrim paraqitje ne prokurori. Anetar i bandes Lul Braves trafikon drog ne zonen e Saukut dhe te shkolla e Saukut ka helmuar femij me drog,”-shkruan Berisha në mesazhin e publikuar prej tij.

Ndërkohë që nga ana tjetër, PD ka nxjerrë emrin e Xhevahir Halit Georgiev, i pranishëm në protestën e 8 janarit, që rezulton i dënuar në shtetin belg.

“Nga TIMS rezulton deportuar nga Belgjika, dënuar për transport narkotikësh. Ka foto që është pranë dritareve të thyera të katit të parë,”-shkruhet në dosjen e Prokurorisë, e theksuar nga zyra e shtypit në selinë blu.

Ndërkohë që duket se përplasja mes tyre ka bërë që palët të kërkojnë nëpër “listat e zeza”, duke u nxjerrë emrat mbështetësve të skeduar. Por deri më tani asnjë nga palët nuk ka përgënjeshtruart pretendimet e tjetrit./m.j