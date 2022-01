Avokat Spartak Ngjela komentoi mbrëmjen e sotme në “Radarin Informativ” në “ABC” deklaratën e zv/ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore, Gabriel Escobar që dënoi dhunën e fundjavës së kaluar në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Reagimi i fortë i SHBA, sipas Ngjelës tregon se në Tiranë kemi një konflikt të fortë ruso-amerikan.

“Derisa hynë politika amerikane, ka ndërhyrje të huaja. Naivë jemi ne? Ka ndërhyrje të huaja. I ke parë ku ka ndërhyrë Rusia te ato shtetet e tjera? Nuk e di nëse ka ndërhyrë këtu, por skema është e njëjtë. Nëse ato që u ngjitën nëpër shkallë dhe t’i kapnin do i vrisnin.

Derisa flet politika amerikane nuk ka lidhje aq shumë me Shqipërinë. Ka një konflikt të madh ruso-amerikan në Tiranë, e dini ju? Konflikti është i vërtetuar. E ka përmendur politika amerikane disa herë. Ky është fakt. Të shikojmë si do të precipitojnë ngjarjet” deklaroi ai.

Por përse SHBA është përqendruar te goditja e Berishës? “Është non grata. Nuk ka më besim. Ai nuk ka lidhje fare me Amerikën. Ai bën gjithë këto lëvizje, anti-amerikane. Duhet të rrijë i qetë, në punën e tij, i ka rënë halli dhe të shkojë ta zgjidhë me ligj. Është e turpshme. E gjithë revolta e Saliut është sepse është non grata”.

Po pjesa që e mbështet Berishën? “800 veta. Shqipëria është një vend i korruptuar. Ai është non grata. Fakti që është non grata, ka konflikt me politikën amerikane dhe nuk e zgjidhin revoltat në Shqipëri. Përse nuk e çoi në gjykatë amerikane aktin juridik? Se nuk kishte prova. Dështoi. E pe si dështoi herën e fundit”.

Si e parashikon avokat fundin? “Basha do të ngjitet lart, Berisha nuk ka ku të shkojë më poshtë, po vazhdoi do të ketë fund të dëshpëruar. Pushtetin juridik e ka Basha, ky (Berisha) ka çelësat e kashtës. Basha po rigrupon të djathtën, shumë mirë po bën. Nuk është vetëm Basha, por ka edhe përkrahjen amerikane. Berisha duhet të ikë në shtëpi” përfundoi ai./m.j