Dashi

Nëse jeni një Dash, prisni që ta nisni vitin fuqishëm. Planeti juaj sundues Marsi do të jetë në shenjën e motrës suaj të zjarrit, Shigjetarit, e cila është super harmonike për ju. Sipas Monahan, ky aspekt nxit veprimin dhe vrullin përpara në marrëdhënien tuaj. “Zjarri pëlqen t’i shtyjë gjërat përpara dhe zakonisht mjaft shpejt. Nëse partneri juaj nuk është në të njëjtën faqe, ju mund të dëshironi të ktheni drejt dikujt që është”, thotë ajo.

Demi

Për Demat, viti 2022 do të jetë një vit ndryshimi për shkak të eklipseve që bien në të njëjtën shenjë me Diellin tuaj. Kur një eklips është në Diellin tuaj, zakonisht ju bën të shikoni nga brenda për të kuptuar se çfarë ju shërben dhe çfarë nuk ju shërben. “Demat e lindur rreth fillimit të majit mund të kenë veçanërisht ndryshime pasi Urani do të kalojë direkt mbi Diellin e tyre këtë vit”, thotë Monahan. “Nëse nuk po ndaheni, patjetër që po i tronditni gjërat në marrëdhënien tuaj.”

Binjakët

Binjakët nuk e duan gjithmonë idenë e përkushtimit, por kjo do të ndryshojë në vitin 2022. Sipas Monahan, ju do ta nisni vitin me Marsin e zjarrtë që ndriçon shtëpinë tuaj të partneritetit. “Rezolutat e Vitit të Ri janë një kohë e mirë për të bërë plane afatgjata për marrëdhënie”, thotë ajo. “Këtë vit, fokusi do të jetë në angazhimin dhe zhvendosjen e gjërave në një vend më të thellë”.

Gaforrja

Nëse ndiheni sikur jeta juaj e dashurisë nuk ka shkuar askund për një kohë të gjatë, kjo ndodh sepse Plutoni super i ngadalshëm ka kundërshtuar shenjën tuaj. Për fat të mirë, ky është viti i fundit i plotë që Plutoni është në një aspekt të vështirë për Diellin tuaj. “Energjia Pluton-Diell tenton të sjellë përvoja intensive transformuese”, thotë Monahan. “Përdoreni këtë vit për të parë se ku mund të hapeni më shumë me partnerin tuaj dhe të shkriheni në një bashkim më të thellë”.

Luani

Për ju Luanët lozonjarë, 2022 do të jetë një vit ku qetësimi është në ballë të mendjes tuaj. Saturni, planeti i kufizimeve, do të lëvizë nëpër shtëpinë tuaj të marrëdhënieve gjatë gjithë vitit të ardhshëm. Kjo do të thotë të bëhesh më serioz në lidhje me partnerin tënd, ose nëse partneri yt nuk po e bën përkushtimin, do i hap rrugë dikujt që e bën”, thotë Monahan.

Virgjëresha

Nëse mendoni se viti 2021 ishte një vit i ngadaltë për dashurinë, për fat të mirë kjo do të ndryshojë. Që herët, Jupiteri me fat do të ngrohë shtëpinë tuaj të martesës. Ju mund të vendosni se jeni gati për të ndërmarrë hapin tjetër të madh në marrëdhënien tuaj, qoftë bashkë, fejesa apo ndoshta edhe krijimi i një familjeje. Sipas Monahan, “Ky do të jetë një nga vitet më të mira për dashurinë. Shijojeni!”.

Peshorja

Planeti juaj sundues Venusi do të rrotullohet mbrapsht nëpër qiell në fillim të vitit. Për shkak të kësaj, nuk do të jetë koha më e mirë për dashuri. Ju mund ta gjeni veten duke pasur më shumë mosmarrëveshje me partnerin tuaj ose mund të mos ju kushtojnë vëmendje të mjaftueshme gjatë kësaj kohe. Nëse kjo ndodh, përpiquni të mos shqetësoheni shumë. Në vend të kësaj, merrni kohë për të menduar se çfarë po funksionon në marrëdhënien tuaj dhe çfarë mund të ketë nevojë për më shumë vëmendje. Ju mund të filloni të bëni ndryshime dhe ndoshta edhe t’i çoni gjërat në nivelin tjetër pasi planeti juaj sundues të shkojë drejtpërdrejt në fund të janarit.

Akrepi

Për Akrepin, viti 2022 do të jetë një vit për ndryshimin e gjërave për shkak të ciklit të eklipsit që bie në shenjën tuaj. “Eklipset shoqërohen me përfundime dhe fillime të reja, kështu që dinamika në marrëdhëniet ekzistuese mund të ndryshojë”, thotë Monahan. “Megjithatë, Akrepi, duke qenë i sunduar nga Plutoni i fuqishëm, planeti i transformimit, do ta gjejë këtë një vit me rritje dhe potencial të madh”. Ky mund të jetë viti që më në fund të kaloni nga një marrëdhënie që nuk e bën atë për ju për një kohë të gjatë.

Shigjetari

Shigjetarët do të ndihen mjaft me fat në të gjitha fushat e jetës së tyre dhe dashuria nuk bën përjashtim. Sipas Monahan, planeti juaj sundues Jupiteri është në një pozicion shumë të fortë për pjesën më të madhe të vitit, kështu që gjithçka që prekni do të kthehet në ar. Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet, sektori juaj privat po aktivizohet, kështu që ka një shans që jeta juaj në shtëpi të zgjerohet në një farë mënyre. Ju mund të vendosni se është koha për të kaluar në një vend më të madh me partnerin tuaj.

Bricjapi

Afërdita, planeti i dashurisë, do të jetë në shenjën tuaj deri më 6 mars. Edhe pse në janar do të lëvizë në mënyrë prapavije, gjithsesi mund të ndikojë që t’i jepni përparësi marrëdhënies tuaj mbi çdo gjë tjetër. Sipas Monahan, marrja e gjërave në një nivel tjetër do të jetë një fokus kryesor për ju në 2022. Nëse ndiheni sikur jeni gati, mos hezitoni. Shkoni për të! Yjet të kanë kurrizin.

Ujori

Do të keni Saturnin kufizues në shenjën tuaj gjatë gjithë vitit, kështu që mund të ndiheni sikur “zoti i mësimeve” po ju shikon gjithmonë mbi supe. “Saturni mund të etiketohet si rrëzues, dhe është e vërtetë që ai nuk është jeta e festës, siç është Jupiteri”, thotë Monahan. “Por Saturni ka të bëjë gjithashtu me qëndrueshmërinë, stabilitetin dhe të qenit aty për partnerin tuaj”. Edhe nëse keni ato momente ku mendoni se asgjë nuk po ju shkon, do të ngushëlloheni me faktin se partneri juaj do të jetë pranë jush gjatë gjithë kësaj. Kjo do t’ju sjellë shumë më afër juve dhe partnerit tuaj në vitin 2022.

Peshqit

Planeti juaj sundues Jupiteri është në shenjën tuaj në vitin 2022, gjë që do të ndikojë që të jeni shumë më të dashur, më të dhembshur dhe më të dhënë se sa jeni tashmë. Sipas Monahan, 2022 do të jetë një vit i shkëlqyer për t’i çuar gjërat në një nivel tjetër. Megjithatë, të dy Peshqit dhe Jupiteri janë të keq me kufijtë, kështu që sigurohuni që po jepni dhe po merrni./b.h