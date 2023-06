Sapo ka përfunduar seanca gjyqësore ndaj ish-presidentit të SHBA, Donald Trump.

Trump dëgjoi akuzat kundër tij dhe u deklarua i pafajshëm për secilën nga 37 akuzat.

Ashtu siç edhe pritej, Trump do të udhëtojë me avion drejt klubit të tij të golfit në Nju Xhersi, ku do të organizojë aktivitetin e parë për mbledhje fondesh për fushatën e tij elektorale për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.

