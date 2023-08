Shqipëria është bërë vendi i parë ballkanik që iu bashkua misionit të Forcës Shumëkombëshe dhe Vëzhguesve (MFO) vitin e kaluar.

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, deklaroi se misioni i MFO-së mbetet shumë i rëndësishëm për të siguruar zbatimin e Traktatit të Paqes mes Egjiptit dhe Izraelit.

Në bazë të një marrëveshjeje të nënshkruar në nëntor 2022, Shqipëria përfaqësohet me efektivë të Policisë Ushtarake në role drejtuese, mbikëqyrëse dhe veprimtari hetimore.

“Shqipëria, vendi i parë ballkanik që bëhet pjesë e misionit të #MultinationalForce&Observers.

Në këtë rrugëtim historik, jemi besimplotë se efektivët tanë të Policisë Ushtarake, me aftësitë e tyre të shkëlqyera do të ndikojnë pozitivisht në stabilitetin rajonal do të ndihmojnë në parandalimin e shkeljeve të kushteve të këtij traktati,” shkroi Peleshi në rrjetin social Facebook.