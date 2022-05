Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja ka treguar bilancin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë kaluar procesin e vettingut. Nga 530 gjyqtarë e prokurorë, 179 janë shkarkuar dhe 51 kanë dhënë dorëheqjen.

Gjatë fjalës së tij në konferencën për mediat së bashku me kryeministrin Edi Rama, Manja tha se shqetësimi kryesor lidhet me zbatimin e Reformës së drejtësisë se re, ndërsa rendit listën që e quajti ‘top-lista” me prokurorë e gjyqtarë të shkarkuar nga Vetingu, pasi nuk justifikuan pasuritë e ndërtuara gjatë karrierës së tyre.

Manja tha se ka ardhur koha që të kryhen hetime dhe të zbardhet e vërteta, pasi sipas tij nuk mund të rriskojnë aspiratën e shqiptarëve për një drejtësi të pavarur, vetëm se drejtësia e re heziton të kryejë funksionet kushtetuese dhe ligjore.

“Po ju jap disa shifra, kjo është e dhimbshme, rezulton se nga 197 prokurorë e gjyqtarë të larguar dhe 450 të dorëhequr nga frika e vetingut, po u rendis top listën e 10 gjyqtarëve dhe prokurorëve që kryesojnë listën dhe mua askush s’më thotë dot pa e hetuar drejtësia e re, se nga e kanë vënë këtë pasuri që nuk e justifikojnë dot .

Subjekti i parë me 857 mln lekë të vjetra të pajustifikuara, ose 714 euro, që në jetën e vet ka bërë vetëm punën e prokurorit, ta hetojë drejtësia e re sepse për këtë e ngritëm.

800 mln lekë të vjetra subjekti i dytë, ky jo vetëm mungesë burimesh por ka ngel dhe te pastërtia e figurës, lidhje me botën e krimit të organizuara.

691 mln lekë të vjetra tjetri.

600 mln lekë të pa justifikuara, por ky rezulton i lidhur me subjektin e pestë, se janë bashkëshortë, 550 mln lekë të vjetra ka bashkëshortja.

460 mln lekë tjetri dhe e mbyll i 10 në listë me 129 mijë euro.

Doni me apartamente?

13 apartamente, shpi, dyqane, vilë, është larguar nga vetingu.

Tjetri 3 vila, janë vendime këto nuk po i them unë.

10 pasuri tjetri, ndërsa një subjekt tjetër jo vetëm që ka deklarim të rremë dhe mungesë burimesh por ka ndërtuar dhe vilë pa leje në tokën e dikujt tjetër, dhe më lejoni miq, se ne kemi një kuadër ligjor të ashpër për ndërtimet pa leje, drejtësia jonë e re ka dënuar dhe për një avlli pa leje, ky ka kryer dhe vepër penal. Po kjo pse nuk fillon kryesisht? Të qepen mbrapa me shku një kallzim me të kap 22 prokuroritë e vendit për ndërtim pa leje dhe në fshatin më të thellë, me rrënje e degë ta zbardhin çështjen për katër ditë.

Ky është shqetësimi ynë lidhur me zbatimin e reformës në drejtësi, por jo vetëm me performanën e institucioneve të reja të drejtësisë, por me nevojat tona si shtet në kuadër të BE se në gjitha dokumentet e BE, thuhet “të hetohen gjyqtarë e prokurorë të larguar nga vetingu, luftë kundër krimit dhe korrupsion”,.

Nuk mund të rrezikojmë më që aspiratat e shqiptarëve për drejtësi të pavarur t’i rriskojmë sepse drejtësia e e re heziton të kryejë funksionet kushtetuese dhe ligjore, u kemi garantuar pavarësinë, me shumë dëshirë dhe të gjithë trajtimin e mundshëm financiar, por tan është koha qytetarëve shqiptarë tu kthejmë mbrapsht me hetime zbardhjen e të vërtetës, tu japim përgjigje”, tha Manja.

g.kosovari