Spartak Ngjela, që në fakt e frymëzonte për shumicën e këtyre aksioneve, sa herë që dështonte, i thoshte me humor.

-Drejtoi “Pasqyrën” Marshalli, na e dogji anijen.

Ishte fjala për pasqyrën e famshme të Arkimedit për të djegur anijet armike në Sirakuzë ne betejat mes grekëve dhe romakëve për qytetin e Sirakuzës.

Pak a shumë kjo po i ndodh tani Sali Berishës me SHBA. Atë pushtet që ai kishte në atë kohë kundër Azemit ne Shqipëri, SHBA e ka kundër tij ne gjithë boten.

Për të tërhequr vëmendjen e SHBA, për të krijuar një mundësi që dikush ta përfilli qoftë dhe duke e thirrur në telefon, ai po bën sikur po shpik ndonjë politikë të re të jashtme të Shqipërisë. Të fundit që shpiku sot ishte thirrja që “t’i bashkohemi Bruskelit duke braktisur Beogradin.”

Në fakt, kuptimi i vërtetë shprehjes është si t’i shkëputemi SHBA, por atë nuk e thotë dot. Dhe për këtë, çdo ditë mendon se si të ngrejë ndonjë kurth të vogël që të ketë mundësi të thotë “ja këta nuk janë me Brukselin, janë me Beogradin”.

Kështu bëri me përpjekjen për “rezolutë” për Srebenicën, me përsëritje të rezolutave për Kosovën në Parlament, duke shtuar një term juridikisht të përkufizuar nga e drejta ndërkombëtare që është “genocidi”, apo me betejën kundër “Ballkanit të Hapur”.

Por siç i ndodhte të ndjerit Azem që sa herë shpikte diçka për t’i tërhequr vëmendjen Berishës, ky i drejtonte pasqyrën dhe ja digjte anijen, ashtu dhe SHBA, sa herë ky përpiqet te bëhet interesant duke shpikur një politikë të re të Shqipërisë, ja djeg letrat duke mbështetur politikën e jashtme të Shqipërisë.

Në ditën që Berisha bënte thirrje të shkëputemi nga Beogradi, gjenerali më i rëndësishëm amerikan në NATO i premtonte Shqipërisë bazën e dytë ushtarake detare në Pashaliman.

Sapo ky e shpalli “Ballkanin e Hapur” projekt të Serbisë, ambasadori amerikan në Kosovë e vlerësoi si projekt të së ardhmes, që ka vlerë të mbështetet nga gjithë vendet e rajonit.

Sa herë ky bën sikur është me Brukselin kundër Beogradit, Brukseli konfirmon mbështetjen e fortë të Shqipërisë dhe kërkon hapjen e negociatave.

Arsyeja është se aleatët që kërkon Sali Berisha kundër Shqipërisë, janë ata që janë kundër Perëndimit dhe në krye të tyre në fakt është Beogradi dhe Rusia. Ndaj dhe përpjekjet e tij janë qesharake, pasi bën sikur lufton atë që në fakt kërkon të jetë me të.

Kjo është arsyeja që nuk po ja del dot të gjejë qoftë dhe një aleat që t’i mbështesë idetë e tij të “reja” për politikë të jashtme të Shqipërisë që janë kundër Perëndimit. Deri tek Tritan Shehu ka sukses. Por dhe ai ngaqë s’ka ndonjë ofertë tjetër.