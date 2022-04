Policia bën me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:45, ku 30-vjeçari me iniciale M.C. pas sherrit me një 64-vjeçar ka marrë automatikun dhe ka qëlluar me breshëri plumbash në drejtim të makinës së këtij të fundit.

Makina ka qenë e parkuar në afërsi të banesës dhe për fat të mirë nuk ka pasur njerëz brenda saj.

Njoftimi i policisë

Qëlloi me armë zjarri në drejtim të një automjeti të parkuar, shpallet në kërkim 30-vjeçari dhe po punohet për kapjen e tij.

Sot rreth orës 19:45, në fshatin Petovë, Fier, shtetasi M. C., 30 vjeç, pas një konflikti për motive të dobëta me shtetasin M. S., ka qëlluar me armë zjarri automatik në drejtim të automjetit tip “Ford” në pronësi të shtetasit M. S., 64 vjeç, (në të cilin nuk ndodheshin persona brenda), i cili ishte i parkuar pranë banesës së autorit.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier dhe dy grupe të FNSH Fier janë vënë në ndjekje të autorit i cili është larguar nga vendngjarja.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarje. Panorama