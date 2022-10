Kjo fundjavë do të sjellë më në fund lumturinë por edhe realizimin e ëndrrave për tre nga shenjat e Horoskopit.

Shenjat më të favorizuara në këtë fundjavë do të jenë Dashi, Binjakët dhe Ujori.

Dashi- Gjatë kësaj fundjave personat e shenjës së Dashit do tu realizohen shumë dëshira dhe ëndrra për të cilat ata kanë menduar gjatë gjithë kohës. Dikush mund të gjejë dashurinë e jetës, të tjerë mund të realizojnë me sukses një mbyllje marrëveshjeje ose blerjen e një objekti që e kanë ëndërruar, por nuk do të mungojë edhe fati. Ndërkohë shenja e Dashit pritet të ketë një “bum” financiar këtë fundjavë.

Binjakët- Ata që i përkasin shenjës së binjakëve do të lënë pas këtë fundjavë çdo stres dhe shqetësim që kanë patur, duke kaluar dy ditë të mrekullueshme. Priten lëvizje të mëdha në anën financiare, ndërkohë sa i përket dashurisë një Binajk mund të gjejë shpirtin binjak.

Ujori- Edhe ata që i përkasin shenjës së Ujorit do të kenë ndryshime të mëdha sa i përket fundjavës, ku dashuria dhe qetësia shpirtërore do të mbizotërojë.

