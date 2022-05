Shtete e Bashkuara të Amerikës janë tronditur nga masakra në Teksas, ku gjatë të shtënave me armë në një shkollë fillore mbetën të vdekur 19 nxënës dhe dy të mësues.

Autori i ngjarjes tragjike është 18-vjeçari Salvador Ramos. Ai hapi zjarr në shkollën fillore Rob në qytetin e Uvalde para se të vritej nga forcat e rendit, thanë zyrtarët.

Autoritetet vendase kanë publikuar foton e 18-vjeçarit.

Ramos, i cili u qëllua dhe u vra nga policia, para sulmit në shkollën fillore kishte qëlluar gjyshen e tij, e cila po trajtohet në spital në gjendje kritike.

Tre ditë para ngjarjes 18-vjeçari kishte publikuar në rrjetin social Instagram foto me armë automatikë AR15.

Fotoja është publikuar Insta Story me emrin e përdoruesit “salv8dor_”.

Shokët e klasës konfirmuan se llogaria i përket Salvador Ramos.

Guvernatori i Teksasit Gutierrez tha për CNN se Ramos, i cili mbushi 18 vjeç pak ditë më parë, bleu dy armët për ditëlindjen e tij.

Megjithatë nuk është ende e qartë nëse armët në foto janë përdorur në masakrën e së martës.

Videoja, e postuar në Snapchat dhe më pas e shpërndarë në mediat sociale, tregon disa prindër që po shkojnë drejt shkollës.

Mësuesja e klasës së katërt Eva Mireles u vra së bashku me të paktën 19 fëmijë dhe një të rritur tjetër. Halla e Mireles, Lydia Martinez Delgado, lëshoi ​​një deklaratë. “Jam i zemëruar që këto të shtëna vazhdojnë. këta fëmijë janë të pafajshëm. Pushkët nuk duhet të jenë lehtësisht të disponueshme për të gjithë. Ky është vendlindja ime, një komunitet i vogël me më pak se 20,000 banorë. Nuk e kisha imagjinuar kurrë se kjo do t’u ndodhte veçanërisht njerëzve të dashur… Gjithçka që mund të bëjmë është të lutemi fort për vendin tonë, shtetin, shkollat ​​dhe veçanërisht familjet e të gjithëve.’

Një prind në Twitter, i cili pretendoi se Mireles mësoi vajzës së saj, bëri gjithashtu homazhe. “Mësuesja e bukur e vajzës sime ishte mësuesja që u vra në Uvalde, Teksas”, shkroi një grua që shkoi pranë “Audrey”.