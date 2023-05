Komandati i Akademisë së Forcave të Armatosura bëri po ashtu të ditur se së shpejti do të jetë gati edhe Njësia Ushtarake e Mbrojtjes Kibernetike. Kjo njësi, sipas tij me asete të fjalës së fundit, do të jetë në gatishmëri për mbrojtjen kibernetike të FA, por edhe për t’i kontribuar mbrojtjes kibernetike të vendit.