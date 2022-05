Është shoqëruar me debate diskutimi për “peshkaqenët e politikës” në studion e “Quo Vadis” .

Deputeti i PD, Belind Këlliçi ka debatuar me pedagogun Rezart Priftin teksa u shpreh se asnjë njeri nuk merret me qeverinë, por sulmojnë opozitën.

Këlliçi: E shihni terorrin mbi gjykatën? Nuk merret njeri me qeverinë të gjithë sulmojnë opozitën.

Prifti: Ju s’ doni asnjë laf te keq mo.

Këlliçi: Cfarë të keqe kam unë, cfarë ka PD?

Prifti: PD sot ka një problem që s’ ka PD, ju s’ keni as frymën as organizatën. Ndërsa ti vetë si individ, ske asnjë gjë vëlla je qelibar. Me gjej pesë të tjera si puna jote që të mos maten 7 muaj rresht. Duhet t’i dalësh ti përballë Berishës jo Ibseni.

/a.r