Është mbledhur këtë të martë në ambientet e Kuvendit, Komisioni për Reformën Administrativo-Territoriale.

Në fjalën e saj bashkëkryetarja e komisionit nga radhët e PD-së, Dhurata Çupi, renditi disa nga dështimet e reformës territorial të ndërmarrë në vitin 2014.

Ajo u shpreh se pritshmëritë e reformës si decentralizimi, ruajtja e parimit të subsidaritetit dhe vetëqeverisjes lokale nuk janë përmbushur, përkundrazi janë përkeqësuar.

“Opinioni publik është i njohur me synimet e reformës, me çfarë shënohej në letra me propagandën e kësaj qeverie në vitin 2014 dhe asaj çfarë kemi sot. Në gjykimin tim por dhe të kolegëve të opozitës është një reformë e dështuar. Nuk është vetëm mendim politik por mendoj se ky opinion është kthyer në fenomen që Reforma Territoriale ka dështuar. Ne do t’i kthehemi në themel për t’ia kthyer qytetarëve.

Synonte centralizimin ndërkohë që thelloi centralizimin e skajshëm të njësive vendore ndaj pushtetit qendror.

Synoi subsidaritetin, shërbimin sa më pranë ndaj qytetarëve, ndërkohë që ne kemi qytetarë sot që nuk mund t’i marrin shërbimet, edhe për shkak të largësisë. Synoi vetëqeverisje lokale, por kryetarët e bashkive janë të cënuar në autoritetin financiar dhe vendimmarrës për shkak të varësisë nga pushteti qendror”, tha Çupi.

g.kosovari