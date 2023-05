Një 46-vjeçar është qëlluar me plumb në kokë në Greqi. Po vijon hetimi i Policisë për rrethanat e vdekjes së një 46-vjeçari, ende i paidentifikuar, i cili u gjet i vdekur nga bashkëshortja, me një plumb në kokë në makinën e tij në “Mansion of Rethymnon”.

Sipas të njëjtave informacione të siguruara nga Protothema, burri mësohet se është zhdukur dy ditët e fundit, ndërsa të njëjtat burime bëjnë me dije se edhe më parë ka pasur një përleshje me disa persona. Gruaja e tij e kërkoi dhe përfundimisht e gjeti në makinën e tij pranë një stalle në pronësi të familjes.

Ai u gjet me një plumb në kokë, ndërsa në automjet nuk është gjetur asnjë armë. Tashmë hetimet po shkojnë në drejtim të identifikimit të autorit apo autorëve, mosmarrëveshjet që ai mund të ketë pasur./m.j