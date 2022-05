Në emisionin “Shqip” nga Dritan Hila ishte i ftuar ish-kreu i Shërbimit Informativ Shtetëror ( SHISH) profesori Fatos Klosi për të folur lidhur me zhvilimet më të fundit në vend.

Ai tregoi ato që ai i konsideronte fajet më të mëdha të Sali Berishës të cilat historia nuk do ia falte dhe mes përçarjes së PD, Rrugës së kombi, Gërdeci dhe 21 janarit e vendosi theksin tek ky i fundit.

“Fajet që nuk i falen Berishës nisin me faktin që krijoi këtë frymë konflikti në politikën shqiptare. Që krijoi idenë e një debate që nuk mbështet mbi nevojat e këtij vendi por bëhet thjesht për të hedhur baltë mbi palën tjetër. Ishte ai që volli vrer pafund që pas rrëzimit të diktaturës dhe kalimit në demokraci.

Lufta kundër PS ka qenë pa asnjë rezervë. Debati dikur në Kuvend harxhohej koha me banalizime dhe nuk u diskutua kurrë për problemet e mëdha. Gërdeci më pas dhe Rruga e Kombit.

21 janari do mbahet gjithmonë mend për keq në histori. Së bashku me Gërdecin, u vranë 26 veta atje. Megjithëse gjëja më e rëndë besoj është ndërhyrja e tij në këto procese që të mos trajtoheshin me drejtësi”, u shpreh Klosi/m.j