Erion Veliaj: Besoj që kemi disa shembuj që ja vlejnë të analizohen, Hollanda si një shembull skeptik ndaj vendit tonë por ne ia dolëm ta ndryshonim. Me sa duket kontakti me njerëzit është mënyra më e mirë se sa lobimi i politikës. Rasti i Hollandës tregon se është më mirë kur i flet kulturës së një vendi dhe është detyra jonë gjithmonë të rishpkikim vetveten dhe jo të flasim vetëm për politikën.

Pati një lloj habie kur kryeminisitri tha për integrimin se nëse brenda Francës nuk marrim mbështetje për çeljen e negociatave do të zgjedhim një rrugë tjetër? Si e komentoni?

Me opozitën ka shumë kohë që nuk komentoj, nuk merrem me rrobat e tyre të palara. Nuk ka sot asnjë marrëveshje formale që e lidh Shqipërinë me Maqedoninë. Nuk mund të ndahesh nga dikush që nuk je bashkuar. Pyetja është kur ishim çift që duhet të ndahemi? Rama ka treguar se nuk është servile dhe i varur nga askush. Ai nuk vuan nga frika nga të huajt sepse ka jetuar në perëndim. Në kë fazë me shumë respekt për të dyja palët në duhet të themi vazhdoni me problemet tuaja dhe ne do të kapim trenin tonë./top story/m.j